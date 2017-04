Axamer Lederhosen allein im Wald!

30.04.2017, 18:42 Uhr

Lederhosenverein demonstrierte Maibaumschlägern und das Aufstellen am Postkutscherhof wie anno dazumal: Nur Handsäge, Axt und Muskelschmalz!

Am Postkutscherhof von Fritz Ehrensperger sen. in Axams ist der "Heimatabend anno 1900" bereits Tradition. Im Verbund mit dem Lederhosenverein Axams wurde dieses Kapitel am Sonntag erweitert. Der Baum für das Maifest wurde nur mit Handsäge und Axt zu Fall gebracht, aus dem Wald getragen (die letzten Meter mit Unterstützung von zwei Pferdestärken aus den Ehrensperger'schen Stallungen) und per Muskelschmalz und ausgekügelter "Mann gegen Baum"-Taktik in die Senkrechte gebracht!

Fritzis Härtetest

Männer im Wald

Festzeit am Postkutscherhof

Als der Baum in den zwei Meter tiefen Schacht geglitten war, ertöne Jubelgeheul am Postkutscherhof. Für den Härtetest musste dann gleich der Terminator ran: Fritz Ehrensperger jun., bekannt für seinen mitunter höchst robusten Umgang mit Sachwerten, wuchtete sich mit Startunterschützung per Arschhub an den Baum. Der solcherart höchstbeanspruchteste Stamm hielt, lediglich die Höhenangaben schwankten zwischen 12,50 Meter (Eigenangabe Fritzi) und 80 Zentimeter (böse Zungen)!Der Sonntag, der vom Lederhosenverein noch vor dem Tag der Arbeit zum Bugglertermin erklärt wurde, verlief schweißtreibend. Die beigefügten Bilddokumente liefern den Beweis: Keine Motorsäge, kein technisches Hilfsmittel und erst recht kein Kran beim Aufstellen adelten die Handmade-Arbeit. So manche Lederhose krachte zwar mächtig – der Baum steht und unterscheidet sich aufgrund der Herkunft und des Verfahrens wesentlich von allen ändern. Dass Sicherheit höchstes Gebot war und ist, bestätigt Fuhrmann Fritz Ehrensperger. Die Anordnung des Schachts sowie die Ausführung war Gegenstand einer Bauverhandlung – alles, was hier passiert ist, wurde also behördlich überwacht und genehmigt!Wer sich heute noch in Tracht oder in den Hexendress werfen kann, sollte nicht zögern. Am heutigen Sonntagabend wird die Walpurgisnacht gefeiert. Am Montag steigt dann das Maifest, bei der Maibaum auch im Mittelpunkt stehen wird. Daneben wartet noch ein tolles Programm – alles darüber finden Sie auf https://www.meinbezirk.at/westliches-mittelgebirge/lokales/walpurgisnachtfeier-und-maifest-am-postkutscherhof-d2085434.html