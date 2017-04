Geschenkidee: "Natasha" zum Muttertag

26.04.2017, 21:43 Uhr

Der Kauf eines speziellen Schmuckstücks bereitet Freude und hilft Menschen mit Behinderung!

Der erste Engel mit Behinderung heißt "Natasha" und hat einen scheinbaren Makel: Er hat nur einen Flügel! An jener Stelle, wo der zweite Flügel fehlt und somit seine Behinderung sichtbar wird, leuchten wunderschöne Kristalle. "Natasha" steht als Zeichen dafür, dass behinderte Menschen Schmuckstücke und genauso kostbar sind wie alle anderen Menschen.Leider wird Menschen mit Behinderungen im Gegensatz zu sogenannten „gesunden" Menschen nicht immer Hoffnung und Vertrauen entgegengebracht, weiß Marianne Hengl, Obfrau des Vereins RollOn : "Große Berührungsängste führen auch in unserer modernen Gesellschaft von heute immer noch zu Ausgrenzung, Ignoranz und Barrieren, sowohl in den Köpfen als auch im tatsächlichen Leben."

Botschafter für das behinderte Leben

Jeder Mensch, der das Engerl als Schmuckstück trägt, tritt als Botschafter für das behinderte Leben ein, als Unterstützer und Wegbegleiter für behinderte Menschen. Dafür soll der erste Engel mit Behinderung stehen und Denkanstoß sein. Auch Julia Moretti ist von "Natasha" begeistert: "Ich trage den Engel als Zeichen meiner Wertschätzung für Menschen mit Behinderung!"Der Erlös aus dem Verkauf der Halskette mit Engel "Natasha" (29,90 Euro) kommt der österreichweiten Behindertenarbeit von RollOn Austria zu Gute.Bestellung per E-Mail unter info@rollon.at – nähere Informationen gibt es auf http://www.rollon.at/index.php/natasha