Präsentation eines Buches über Sellrain-Katastrophe

"Hochwasser - Katastrophenalarm in Sellrain" ist der Titel eines Buches, dass seit kurzem im Universitätsverlag Wagner erhältlich ist. Gudrun Liener und Monika Bucher haben dabei versucht, die Eindrücke der Betroffenen zu sammeln. Zu Wort kommen auch die Einsatzkräfte, die mit übermenschlichen Anstrengungen noch schlimmere Folgen verhindert haben.

Das Buch wird am Donnerstag, dem 4. Mai 2017 im Gasthof "Neuwirt" in Sellrain um 19:00 Uhr von den Autorinnen persönlich vorgestellt. Die Bevölkerung ist dazu herzlich eingeladen.