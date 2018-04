Schützenjahrtag mit Ehrungen in Grinzens

25.04.2018, 21:16 Uhr

Zahlreiche Mitglieder der Schützenkompanie konnten Auszeichnungen entgegennehmen!

Der Schützenjahrtag gehört in Grinzens zur Tradition. Am vergangenen Sonntag marschierte die Schützenkompanie Grinzens unter dem bewährten Kommando von Hauptmannauf. Im Anschluss an den Gottesdienst. der von der Musikkapelle umrahmt wurde, gab es in Anwesendheit von Bgm.zahlreiche Ehrungen und Auszeichnungen.wurde für 50-jährige Mitgliedschaft der "Jahreskranz zur Andreas-Hofer-Medaille" verliehen. Diese Medaille durftenundfür 40-jährige Mitgliedschaft entgegennehmen.Der dritte Stern und damit die Beförderung zum Zugführer wurde nach 30 Jahren Mitgliedschaftundzuteil.ist seit 25 Jahren mit dabei und erhielt dafür die "Speckbacher-Medaille".undgehören der Kompanie seit 20 Jahren an und erhielten den zweiten Stern sowie die Beförderung zu Unterjägern. Die "Haspinger-Medaille" wurdenundfür 15-jährige Mitgliedschaft verliehen.undsind seit zehn Jahren Mitglieder und erhielten den ersten Stern und damit die Beförderung zum Patrouilleführer. Das Marketenderinnen-Verdienstzeichen wurdeüberreicht.wurde nachträglich zum 98. Geburtstag gratuliert – er ist das älteste Mitglied der Kompanie.Weiters wurde zahlreichen Mitgliedern der Kompanie die Schützenschnuren für ihre Leistungen am Schießstand übergeben.