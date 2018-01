Dornauer: "Schwarz-Blau in Tirol bereits in der Schublade"

07.01.2018, 15:29 Uhr

Für den stv. SPÖ-Landesparteivorsitzenden Georg Dornauer zeichnet sich eine Koalition zwischen ÖVP und FPÖ in Tirol bereits jetzt schon ab!

Die Wahrscheinlichkeit für eine schwarz-blaue Landesregierung liegt bei 95 Prozent - das ist zumindest die Einschätzung von SPÖ-Vizechef Georg Dornauer (SPÖ). „Die jüngste Inszenierung zwischen LH Platter und Verkehrsminister Hofer (FPÖ) ist nur ein weiteres Signal dafür“, so Dornauer.Die kritischen Stimmen gegen Schwarz-Blau innerhalb der Tiroler Volkspartei seien indes verstummt. "Das kurze Aufbäumen der AAB-Spitzen Palfrader und AK-Präsident Zangerl, wurde von den Tiroler Wirtschaftsmagnaten offensichtlich im Keim erstickt“, so die Einschätzung des SPÖ-Politikers.In den nächsten sieben Wochen will die SPÖ alles daran setzen, die Tiroler Bevölkerung dahingehend aufzuklären, was Schwarz-Blau auf Landes- und Bundesebene gesellschafts-, arbeitsmarkt- und sozialpolitisch bedeuten wird. "Die Tiroler SPÖ wird die bereits paktierten Verschlechterungen und Ungerechtigkeiten für die arbeitende Bevölkerung sicher nicht sehenden Auges hinnehmen“, gibt sich der Sellrainer Bürgermeister kämpferisch!