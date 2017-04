Neue Initiative bei der Völser Engstelle

26.04.2017, 20:08 Uhr

SPÖ brachte einen Antrag für eine Erweiterung der Bahnunterführung Kranebitter Straße ein!

Dringlichkeitsantrag

In der jüngsten Gemeinderatssitzung brachte das SPÖ-Team Völs einen Antrag zur Erweiterung der Bahnunterführung auf zwei Pkw-Spuren und einen Rad-und Fußgängerweg ein.Diese enge Bahnunterführung in der Kranebitterstraße in Völs beschäftigt den Völser Gemeinderat schon seit längerer Zeit (BB berichtete). Jetzt ist aber Dringlichkeit geboten, erläutert Vizebürgermeister Walter Kathrein den Antrag: „Die Planung der Regionalbahn sieht vor, dass unmittelbar westlich der Kranebitterstraße die Endstation der Regionalbahn in Völs errichtet werden soll. In Kürze soll die Detailplanung erfolgen. Es wäre absolut sinnvoll, dass zeitgleich auch die Erweiterung der Bahnunterführung mitgeplant wird. Dazu ist es erforderlich, dass der Bürgermeister die notwendigen Gespräche und Verhandlungen mit der Landesstraßenverwaltung und den Innsbrucker Verkehrsbetrieben aufnimmt. Laut eines Gemeinderatsbeschlusses auf Antrag der SPÖ Völs vom 5. Februar 2010 ist der Bürgermeister seit langem bereits beauftragt, die erforderlichen Gespräche mit den ÖBB aufzunehmen und zu führen“.

Einbahnregelung

Im Jahr 2011 hat der Völser Gemeinderat mehrheitlich ein Abbiegeverbot von der Landesstraße in die Kranebitterstraße beschlossen, das quasi einer Einbahnregelung gleichkommt. Daraus ergibt sich ein beträchtlicher Umwegverkehr, vor allem bei der OMV-Kreuzung und durch die Bahnhofstraße. Dies ist keine dauerhafte Lösung, glaubt Vizebgm. Walter Kathrein: "Völs benötigt neben den Einfahrten im Osten und Westen auch in der Mitte des Ortes eine zweispurige Zufahrt für Pkw und einen separaten Fußgänger- und Radweg. Mit der Fertigstellung der Regionalbahn wird die Fußgängerfrequenz in diesem Bereich sicher noch weiter steigen. Ein entsprechender Beschluss für die Erweiterung und die baldige Vergabe der Planung ist also dringend notwendig!"