Birgitz: Auch die "Kleinen" sind bereit!

20.09.2018, 20:44 Uhr

Allgemeiner Tenor in Birgitz zur Rad-Weltmeisterschaft: "Man muss nicht immer Hot-Sport sein, um sich auf eine Großereignis zu freuen – auch die kleinen Gemeinden sind bereit!"

Die UCI Straßenradweltmeisterschaft rollt durch große Ortschaften, durch Städte, vorbei an "Places to be", Fan-Meilen und Public Viewings. Die Stars der Landstraße queren auf ihren Routen aber auch viele kleine Gemeinden. So rollt der Tross am Sonntag beim Mannschaftszeitfahren der Herren unter anderem durch Birgitz. Für Bürgermeister Markus Haid bedeutet dies zwar keinen großen Arbeitsauftrag, aber ganz unbemerkt soll das Ganze ja dann doch nicht bleiben.Für ein "kleines Zeichen" wurden dann auch "kleine Fans" aktiviert. Die Kindergarten-Radprofis schnappten sich ein Bike in angemessener Größe und ließen ihrer Kreativität bei der Verzierung ungebremst freien Lauf!Unsere Meinung: Schaut suuuuuuper aus – und die großen Radstars werden vielleicht aus den Augenwinkeln auch einen Blick auf das kleine Zeichen riskieren können!!!Mehr Infos über die Rad-WM in unserem Gebiet finden Sie HIER