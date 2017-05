Spatenstich in der Crankwork-Welt in Mutters

09.05.2017, 17:48 Uhr

Im Bikepark Innsbruck werden alle Vorbereitungen für das größte Mountainbike-Festival der Welt getroffen!

Crankworx, das größte Mountainbike-Festival der Welt, wird 2017 neben Rotorua (Neuseeland), Let Gets (Frankreich) und Whistler (British Columbia) erstmals auch in Tirol zu Gast sein. Im Bikepark Innsbruck, der in Mutters/Götzens angesiedelt ist, steht Mitte Juni Action pur am Programm. Die besten Biker der Welt sind zu Gast, ein Rahmenprogramm mit Festivalcharakter wird geboten, und eine Expo-Area mit den neuesten Gadgets und Trends wird keine Wünsche offen lassen. Alle Fans dürfen sich bei freiem Eintritt auf ein fünftägiges Spektakel freuen, das es hierzulande noch nie gegeben hat.

Bagger vor Ort

Das steht am Programm

Volunteers gesucht

Derzeit regieren unterhalb der Talstation der Muttereralmbahn nicht die Biker, sondern die Bagger. Die Vorbereitungen für den Aufbau der Infrastruktur laufen auf Hochtouren – und der Spatenstich für den Bau der Anlagen wurde gesetzt. Die Bürgermeister Hansjörg Peer (Mutters) und Josef Singer (Götzens), TVB-Obmann Karl Gostner, TVB-GF Karin Seiler-Lell, GF Georg Spazier (Innsbruck-Tirol sports) und GF Werner Millinger (Muttereralm Bergbahnen) schritten zum symbolischen Akt. Mit dabei waren auch weit angereiste Gäste, die im Crankworx-Geschehen eine Hauptrolle einnehmen. Darren Kinnard aus Kanada ist Manager der Crankworx-World-Tour, Tom Hey aus Neuseeland fungiert als Streckendesigner und überwacht auch hierzulande die notwendigen Arbeiten persönlich. Die MB-Profis Andre Vögele und Tom Öhler verschafften sich einen ersten Überblick auf der derzeitigen Baustelle, die bald in vollem Glanz erstrahlen soll.Crankworx Innsbruck startet ammit demvor einer Traumkulisse am Speicherteich der Muttereralm. Dieser Bewerb verspricht spektakuläre Sprünge wie Backflips oder Supermans, begleitet von Partystimmung – ein erstes Highlight für alle Zuschauer.Amliefern sich jeweils zwei FahrerInnen beimein Kopf-an-Kopf-Renner. Hier zählt neben dem Speed auch der beste Style, mit dem die AthletInnen die Strecke bewältigen.Amgilt es, diezu bestaunen. Dabei müssen die AthletInnen ohne zu treten durch einen Rundkurs kommen. Durch "Hochdrücken" (engl.: "Pumping") des Körpers wird die Geschwindigkeit aufgebaut.Amsind alle Augen auf die Downhillstrecke in Götzens gerichtet. Wer die naturbelassene Strecke mit technischen Passagen und Wurzeln am schnellsten hinter sich lässt und durchs Ziel rauscht, gewinnt denDie Woche endet ammit den coolsten Tricks und den besten Slopestylern der Welt. Der Event ist Teil der. Wer drei Bewerbe gewinnt, erhält die "Triple Crown of Slopestyle"!Freiwillige HelferInnen, die im "volunteer team tirol" mitmachen wollen, werden noch dringend gesucht. Alles Infos dazu gibt es auf www.volunteerteam.tirol (siehe auch Bericht auf https://www.meinbezirk.at/westliches-mittelgebirge/sport/crankwork-im-juni-volunteers-gesucht-d2081377.html über die Mega-Veranstaltung, die weltweit nur an vier Orten stattfindet, finden Sie auf