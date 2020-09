Unter dem Motto "It's all about the Music" wurden am Donnerstagabend zum 20. mal die Amadeus Austrian Music Awards verliehen.

ÖSTERREICH. Nach der coronabedingten Absage der großen Live-Show begrüßte Conchita Wurst zu einer vorab im TV aufgezeichneten Show. In der Show wurden nicht nur die diesjährigen Preisträger gekürt, sondern auch Highlights aus den vergangenen 20 Jahren und zahlreiche Auftritte österreichischer Musiker wie Pizzera & Jaus, Julian Le Play & Toksi und Ina Regen gezeigt.

Der erste Preis des Abends ging an David Öllerer alias Voodoo Jürgens. Er gewinnt in der Kategorie "Album des Jahres" mit dem Album " 'S klane Glücksspiel " und setzt sich gegen Nominierte wie DjÖtzi, Seiler und Speer, Bilderbuch und RAF Camora durch. Die Gewinner des Abends nahmen den Preis in gestalteten Zuspielungen entgegen.

In der Kategorie "Alternativ" konnte sich die Wiener Rockband My Ugly Clementine, bestehend aus Sophie Lindinger, Mira Lu Kovacs, Kathrin Kolleritsch und Nastasja Ronck, durchsetzen. Live Act des Jahres ist die oberösterreichische Band Bilderbuch, die seit 2014 unglaubliche 28 Nominierungen erhalten hat. Die Band konnte sich zum ersten mal auch in der Kategorie "Pop/Rock" über einen weiteren Award freuen.

Der Preis in der Kategorie "Hip Hop/Urban" ging das dritte mal in Folge an Rapper Raf Camora. Der Gewinner in der Kategorie "Electronic/Dance" ist der Lichtenberger Electroswing-Star Parov Stelar, der seinen neunten Amadeus entgegennahm. Die Gewinnerband des FM4 Awards ist das Pop-Duo Anger aus Brixen. Das Duo aus Südtirol erhielt die meisten Stimmen aus der FM4-Community und durfte sich somit über die begehrte Trophäe freuen.

Bereits fest stand der Gewinner des Lebenswerk-Amadeus: André Heller erhielt die goldene Trophäe von Bundespräsident Alexander Van der Bellen. Die Sendung zeigte ein von Van der Bellen begleitetes Heller-Porträt.

Bundespräsident Alexander Van der Bellen übergibt André Heller den Amadeus Award für sein Lebenswerk.

Foto: (c) Amadeus / Martin Haslinger

hochgeladen von Julia Schmidbaur

In der Kategorie „Song des Jahres“ waren insgesamt fünf Songs nominiert: „Chaos“ von Mathea, „Ciao Baby“ von Wanda, „Herr Inspektor“ von Seiler und Speer, „Kaleidoskop“ von Pizzera & Jaus und „Puta Madre“ von RAF Camora. Mit nach Hause nehmen konnten Seiler und Speer den Amadeus mit ihrem Song "Herr Inspektor". Sänger Lemo konnte die Kategorie "Songwriter des Jahres" für den Song "Alte Seele" für sich entscheiden.

Die Gewinnerin in der Kategorie "Schlager/Volksmusik" ist die Gailtaler Schlagersängerin Melissa Naschenweng. In der Kategorie "Hard & Heavy"nahm die Wiener Band Russkaja ihren ersten Amadeus Award mit nach Hause. Die Wiener Soul-Band 5/8erl in Ehr’n wurde in der Kategorie "Jazz World Blues" mit einem Amadeus Award geehrt.