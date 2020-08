Kunsthandwerker zu Gast in Wr. Neustadt

Der alljährliche Kunsthandwerks - und Töpfermarkt ist aus der Wiener Neustädter Innenstadt nicht mehr wegzudenken.

WIENER NEUSTADT. Dieser Markt lädt zum Verweilen und Flanieren im schönen Wiener Neustadt ein. So mancher Besucher wird der Versuchung, ein außergewöhnliches Objekt zu erstehen, nicht widerstehen können.

Entdecken Sie am Hauptplatz in Wiener Neustadt viele schöne Produkte aus Holz, Textiles, Keramik, von der klassischen Vase bis hin zu Gartenkeramik, Naturseifen, Filz und Loden, Glas, Skulpturen, original Blaudruck Stoffe, handgenähte Kräuterkissen und vieles mehr.

Dieses Jahr freuen sich wieder 25 Kunsthandwerker aus Österreich und den Nachbarländern darauf, ihre handgefertigten Produkte am Hauptplatz präsentieren zu dürfen.

Lassen Sie sich inspirieren, treffen Sie Freunde, finden Sie ein ausgefallenes Geschenk, genießen Sie das bunte Treiben am Marktplatz, finden Sie Ihr Lieblingsstück.

Termin: 3. bis 5. September von 10 bis 18 Uhr (Sa bis 17 Uhr)