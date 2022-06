Coronabedingt fing für das Wiener Neustädter Damenquartett „4VoiceZ“ der richtige Konzertbetrieb erst an und dies gleich mit einem Benefizkonzert zugunsten der Kriegsopfer in der Ukraine.

WIENER NEUSTADT. (Bericht und Fotos: Karl Kreska)Unter dem Titel „Wenn alle Brünnlein fließen“ begeisterten Katja Hendling (Sopran), Andrea Schneider (Mezzosopran), Judith Bruckschwaiger (Sopran) und Birgit Hauer (Alt) die vielen Besucher in der Flugfeldkirche St. Anton, indem sie passende Lieder zum Konzerttitel aus vielen verschiedenen Ländern mit großem Können interpretierten. Das „a capella“-Quartett, das seit Dezember 2014 den Klangkörper bildet, ist hauptberuflich im BG Zehnergasse tätig und hat seit ihrem Bestehen bereits 3 DCs herausgebracht.

Das Hervorrande Konzert, dem auch GR Clemens Stocker und Seniorenbundobmann Reinhold Regel beiwohnten, erbrachte einen Spendenreinertrag von 1000 Euro, der zur Gänze an Nachbar in Not überwiesen wurde.