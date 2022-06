WIENER NEUSTADT (Bericht der Feuerwehr Wiener Neustadt). Seit 160 Jahren besteht die Freiwillige Feuerwehr Wiener Neustadt. Grund genug, dass die Kameradschaft der Freiwilligen Feuerwehr Wiener Neustadt im Rahmen der Feierlichkeiten zum 100 Jahr Jubiläum Niederösterreichs am Hauptplatz auch in der Feuerwehrzentrale am Babenbergerring zum Jubiläumsfest lud.

Ein Tag gemeinsam mit den Bürgerinnen und Bürgern war das Ziel der Kameradschaft der Freiwilligen Feuerwehr Wiener Neustadt, einem Zusammenschluss der Kameradinnen und Kameraden innerhalb der Feuerwehr. "Die Kameradschaft ist das Herz der Feuerwehr. Wir sorgen uns um das Wohl der Kameradinnen und Kameraden, sorgen auch dafür, dass der Ausgleich zum doch aufwendigen Einsatz- und Dienstbetrieb für die ehrenamtlichen Kräfte so angenehm als möglich gestaltet wird", erklärt der Vorsitzende des Kameradschaftsausschusses, Gerhard Kohlheimer.

"Deshalb war es uns auch wichtig, dass wir mit den Kameraden gemeinsam ein schönes Fest organisieren, wo man sich auch wohlfühlen kann." Dass das definitiv gelungen ist, zeigt der Zuspruch der Bevölkerung: Im Rahmen der 100 Jahr Feierlichkeiten am Hauptplatz, der Ausstellung der Einsatzorganisationen des Bezirks in der Beethovenallee und der allgemeinen Feststimmung in der Stadt besuchten auch etliche Bürgerinnen und Bürger das Feuerwehrgebäude.

Bei Führungen konnte man hinter die Kulissen der Feuerwehr blicken, sich über die Tätigkeiten informieren. Aber auch Danksagungen erreichten die Feuerwehrmitglieder: "Die Familie, bei welcher wir erst kürzlich im Einsatz standen, kam vorbei, brachte Kuchen, eine Karte und eine Spende mit und bedankte sich für unseren Einsatz beim Kellerbrand. So etwas ist für uns ein wundervoller Lohn", so Kommandant-Stellvertreter Norbert Schmidtberger.

Die "Kinderecke" war eine richtige Attraktion: Mit einem echten Strahlrohr sein Geschick beweisen oder mit der Kübelspritze um die Wette spritzen und danach in die Hüpfburg. Die Kinder haben den Tag sichtlich genossen. Vor allem, weil man sich auch in die Fahrzeuge setzen konnte und von den Feuerwehrmitgliedern alles erklärt bekommen hat, was man so alles wissen wollte.

Auch bei der Station der "Feuerwehr-Wissenschaft" gab es einige Knalleffekte und staunende Gesichter: Feuerwehrkamerad Bernd Grimm hat gemeinsam mit dem Verein Darth Science die Physik und Chemie der Feuerwehr erklärt und visuell mit dem einen oder anderen Feuerball unterstrichen.

Auch das Maskottchen der Feuerwehrjugend Österreichs, FELIX, der Adler, besuchte die Feuerwehr Wiener Neustadt und war ein echter Blickfang. "Unsere Adler werden bei uns als Traumatiere an Kinder im Zuge von Einsätzen verteilt, um die Kleinsten etwas abzulenken. Den Adler dann einmal in 'echt' zu sehen, war für manche ein Highlight", schmunzelt Schmidtberger.

Die Freiwillige Feuerwehr Wiener Neustadt bedankt sich bei allen Besucherinnen und Besuchern. Der Reinerlös kommt der Sicherheitsausrüstung der Feuerwehrmitglieder zu Gute.