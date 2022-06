WIENER NEUSTADT (Bericht und Fotos: Karl Kreska, Doris Simhofer). Die Wiesmather Pfingstschnalzer waren ganz schön in Fahrt und schnalzten am Samstagnachmittag beim Bezirksfest in Wiener Neustadt mit voller Power, sodass einem Hören und Sehen vergehen konnte. Ganz im Sinne der Tradition und mit aller Kunstfertigkeit. Auch Bürgermeister Klaus Schneeberger fand daran Gefallen, selbst probiert hat er es jedoch nie, sagt er, "da werde eher ich mal gepeitscht", lacht Schneeberger. Bei der Präsentation von Neustadts Vorzeigeunternehmen hat er da schon mehr Routine und die internationealen Gästen zeigten sich begeistert vom Portfolio der Diamond Aircraft. Beim Rundgang mit der Delegation musste freilich ein Stopp eingelegt werden, um Soley Blümels Talent am Bösendorfer-Flügel live zu erleben. Auch Bettina Windbüchler und Christina Nagelreiter von der Kulturvernetzung NÖ/Bad Fischau waren sowohl vom traditionellen als auch vom klassischen Programm am Hauptplatz begeistert und wagten einen Blick aus dem 100-Jahre-NÖ-Fenster.

Staraufgebot aus Winzendorf

Stolz auf ihre Gemeinden präsentierten Uwe Mitter (Bürgermeister Muggendorf), Ernestine Kostak (Bürgermeisterin Winzendorf-Muthmannsdorf), Ulrike Hempel-Trebesiner (Vizebürgermeisterin Gutenstein), Wolfgang Stückler (Bürgermeister Miesenbach) die vielfältigen Angebote der Region. Einen Schnappschuss backstage gewährten zudem auch Robin Hood und Maid Marian alias Christian Funk und Missy May, die im Musical im Steinbruch Winzendorf die Zuschauerherzen berühren werden. Und da Musik ja die Welt verbindet, haben Artett gleich mal u.a. einen Vorgeschmack auf ihre neue CD "Jimmy tanzt" (Präsentation: 2. Juli Schlosspark Bad Fischau-Brunn) gegegeben, tanzen erlaubt.

Während Musikfans swingten, ließen sich die Profis von von morgen von den Spezialisten der Frreiwilligen Feuerwehr instruieren: stolz zeigten Florian Spitzer (10) und Fabian Weiss (11) dem interessierten Elias Koupsi, was man an einem Telelader alles bewegen kann, freilich unter Anleitung des erfahrenen Reinhard Wachter.

Die neue Weinstraße

In der Neunkirchnerstraße eröffnete sich eine Meile für den regionalen (Wein)genuss. Beim gemütlichen Gläschen vom Weingut Jungmayer genossen Oliver Schumy, Nadja Trauner, Tobias Trauner, Nadine Einkelmüller, Sarah Mischl, Ulrike Grünling und Michael Breimeier die gute Stimmung. Nur einige Meter weiter feierten Franz Breitsching (Bürgermeister Walpersbach), Christian Stacherl (Bürgermeister Krumbach), Franz und Birgit Panzenböck, Martina und Bernhard Karnthaler (Bürgermeister Lanzenkirchen) und Alois Hahn (Vize Bad Erlach) ein regional-multikulturelle Weinverkostung mit Traubensäften aus der Region, wie etwa von den Katzelsdorfer Betrieben Flatischler und Döller. Das Leben ist zu kurz, um schlechten Wein zu trinken, daher schaffte auch Hochneukirchen-Gschaidts Bürgermeister Thomas Heissenberger Döllersche Tropfen herbei, um seine Gemeinde (Vizebürgermeister Andreas Kager, Amtsleiter Markus Konrfeld mit Vater Ernst) kulinarisch top zu versorgen.