BEZIRK (BERICHT DER FF KRUMBACH). Zu einer Fahrzeugbergung wurden die Mitglieder der FF Krumbach am Vormittag des 9. August 2020 in den Ortsteil Sägemühle der Marktgemeinde Krumbach gerufen. Aus unbekannter Ursache war ein PKW von einem Abstellplatz in den Zöbernbach gerollt.

Die Lenkerin befand sich dabei nicht im Fahrzeug.

Das Fahrzeug wurde von der FF Krumbach mittels Seilwinde aus dem Bachbett wieder auf den Abstellplatz gezogen und gesichert abgestellt.

Nach einer Stunde konnte die FF Krumbach wieder einrücken.

Fotos: Reinhard Heißenberger/FF Krumbach