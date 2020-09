Bad Erlach: Kindergarten brannte

BAD ERLACH. Aus noch unbekannter Ursache stand in der Vorwoche der Landeskindergarten in Flammen. Für den Gruppenraum 1, der als Abstellraum während den Bauarbeiten diente, schlug heute Nachmittag Alarm. Die Freiwillige Feuerwehr Bad Erlach, Freiwillige Feuerwehr Brunn an der Pitten, Freiwillige Feuerwehr Walpersbach, Rettung, First Responder sowie Polizei wurden zu diesem Großeinsatz allarmiert. Ein Bauarbeiter wurde in das Landesklinikum Wiener Neustadt eingeliefert, da ein Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung besteht.

Die Eröffnung des Landeskindergarten wird sich aus diesem Grund verzögern, doch die Marktgemeinde Bad Erlach arbeitet auf Hochtouren für eine Zwischenlösung. GGR Martin Fochler hat sich spontan gemeldet und bietet das Kinderfreundehaus als Übergangslösung an.