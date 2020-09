Betreff: Aw: Wiener Neustadt: Mehrere positive Covid-19-Fälle in der Herrengasse

WIENER NEUSTADT. Aus Anlass der positiven Testung auf COVID-19 von mehreren Personen, die sich in der Nacht vom 22. auf 23.08.2020 in und vor Lokalen in der Wiener Neustädter Herrengasse befunden haben, wird dringend zur Selbstüberwachung aufgerufen.

Aufruf zur Selbstkontrolle



Die Gesundheitsbehörde empfiehlt dementsprechend allen Personen, die sich im Zeitraum vom 22.08.2020 zwischen 22 Uhr bis 23.08.2020 2:00 Uhr im genannten Bereich der Innenstadt aufgehalten haben, die Gesundheitsberatung 1450 zu kontaktieren, falls Krankheitssymptome wie Kurzatmigkeit, Husten, Verlust des Geschmacks- oder Geruchssinns auftreten bzw. bereits aufgetreten sind!

Maßnahmen einhalten



Die Gesundheitsbehörde ruft aufgrund der aktuellen Häufung von Fällen nochmals eindringlich dazu auf, die Abstandsregelungen und präventiven Maßnahmen einzuhalten. Nur so wird es gelingen, die eigene Gesundheit und jene der Mitmenschen nicht zu gefährden.