Die Zwettlerhöhle im Etschenberg - Eine Höhle als Müllschlucker missbraucht

Die Zwettlerhöhle zählt damit zu den am frühesten erkundeten Höhlen in Niederösterreich.

Das Höhlenobjekt befindet sich am Kamm des Etschenberges, nur wenige Meter östlich des Gipfels. Der fünf Meter tiefe schachtartige Einstieg und die relative Abgelegenheit ließen es für verantwortungslose Menschen als ideale Müllkippe erscheinen. Dabei nahmen sie die Mühe auf sich, Unbrauchhbares und Ungeliebtes durch wegloses Gelände bergauf zu schleppen, um es loszuwerden.

GUTENSTEIN/BAD FISCHAU (Bericht uns Fotos: Gerhard Winkler). Da die nur 20 Meter lange Höhle von Höhlenforschern nur selten besucht wird, konnte sich hier unbemerkt eine unfassbare Menge an Unrat ansammeln, der den Schacht beinahe bis zum Rand füllte. Nach einer Kontrollbegehung im Dezember 2019 wurde im Landesverein für Höhlenkunde in Wien und NÖ der Entschluss gefasst, die Höhle im Rahmen der Aktion "Saubere Höhlen" zu säubern. Die Marktgemeinde Gutenstein war sofort bereit, den Müll zu übernehmen und sachgerecht zu entsorgen.

Müllhalde entdeckt

Beim ersten Arbeitseinsatz am 29.5.2020 wurde bald klar, dass weitere folgen mussten. Nach dem dritten Arbeitstag am 17.6.2020 hatten die sieben Mitstreiter den Schacht vom Gröbsten befreit, mehr als 70 Müllsäcke gefüllt und zusammen mit dem Elektroschrott zum nächstgelegenen Weg geschleppt. Was im Müll zu finden war, war gleichermaßen erstaunlich wie schockierend: Hausrat aller Art, Kleidung, Schuhe, Geschirr, Kaffeemaschinen, Heiz- und Kochgeräte, Schadstoffe enthaltende Mikrowellenherde, Computerbildschirme, Drucker, CD-Player, ein Laptop, Tastaturen, Haushalts- und Gartenchemikalien, Pestizide, Herbizide, Desinfektionsmittel und Reste von Tierkadavern.

Unverantwortliches Handeln

Den Verursachern solcher Umweltvergehen ist nicht bewusst, dass Höhlen unsere natürlichen Wasserkanäle und Wasserspeicher darstellen. Sie haben einen direkten Zusammenhang mit der unterirdischen Zirkulation von Karstwässern. Müll jeder Art kann massive Auswirkungen auf die Qualität unseres wichtigsten Lebensmittels, des Trinkwassers haben!