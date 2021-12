LICHTENWÖRTH. (Bericht und Foto: FF Lichtenwörth)

Nur wenige Wochen nach dem Großbrand auf der Hauptstraße wurden wir am 16.12. am Vormittag gemeinsam mit drei weiteren Feuerwehren zu einem Brand eines Wirtschaftsgebäudes (B3 - zweithöchste Alarmstufe) an der Hauptstraße gerufen. Durch das schnelle Eingreifen der freiwilligen Helfer konnte der Brand rasch unter Kontrolle gebracht werden und somit wurde ein weiterer Großbrand in Lichtenwörth verhindert!

Die Erinnerungen an den Brand eines Wirtschaftsgebäudes in Lichtenwörth am 25. Oktober sind noch als wäre es gestern gewesen! Damals standen über 200 Helfer insgesamt fast 24 Stunden im Einsatz, um das Übergreifen der Flammen auf die Nebengebäude zu verhindern. Knapp 40 Tiere konnten auch damals aus der brennenden Halle gerettet werden. Am heutigen Vormittag - nur wenige Wochen nach dem Großbrand - wurde die FF Lichtenwörth gemeinsam der Freiwillige Feuerwehr Eggendorf, der Freiwillige Feuerwehr Zillingdorf-Markt und der Freiwillige Feuerwehr Wiener Neustadt zu einem Brand eines Wirtschaftsgebäudes auf die Hauptstraße gerufen. Bei der Erkundung durch den Einsatzleiter der FF Lichtenwörth wurde festgestellt, dass ein Bereich am Dachstuhl in Flammen stand. Sofort wurde eine Löschleitung aufgebaut und unter schwerem Atemschutz mit der Brandbekämpfung begonnen. Durch das schnelle Eingreifen der ca. 30 eingesetzten Kräfte konnte eine weitere Ausbreitung der Flammen schnell verhindert werden. Nach ca. 2 Stunden konnte die Einsatzbereitschaft wieder hergestellt werden.