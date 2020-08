Föhrenau erstrahlt in neuem Glanz - Dank Flurreinigung des Dorferneuerungsvereins

Coronabedingt wurde die Flurreinigungsaktion vom Frühjahr verschoben, der Dorferneuerungsverein Föhrenau hat nun im kleiner Kreis die Aktion veranstaltet.



LANZENKIRCHEN. Treffpunkt war um 7.300 Uhr beim Feuerwehrhaus in Föhrenau. Organisiert wurde die Aktion von Gemeinderätin und DEV-Vorstand Bianca Dachler. „Für eine saubere Umwelt packen die Menschen an, wenn sie gebraucht werden. Das zeigt auch die Umweltaktion in Föhrenau. Die Unterstützung und die Motivation der vielen Freiwilligen macht mich als Obmann immer wieder sehr stolz“, so DEV-Obmann Alfred „Koxi“ Koglbauer. "Bitte, bitte: Die fleißigen Flurreiniger haben weniger Arbeit und mehr Freude, wenn möglichst der ganze Abfall dort landet, wo er hingehört: Im Mistkübel." Im Anschluss lud der Dorferneuerungsverein auf ein Getränk zum Gasthaus Koglbauer ein. Bürgermeister Bernhard Karnthaler und Kollegin Evelyn Artner, die fleißig bei der Flurreinigungskation mithalfen, bedankten sich bei den freiwilligen Helferinnen und Helfer!