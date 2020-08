In ihren Texten kommt die Poesie der Sprache zur Geltung, "ihre" musikalische Richtung ist die Ballade. Eine exzellente Allianz, der sich die Musikerin Lisa Urban verschrieben hat. Nun hat sie ihr erstes Kurzalbum veröffentlich, Songs die ihren typischen souligen Sound zelebrieren.



WIENER NEUSTADT. Am 11. August ist Lisa Urban im Rahmen des Kultursommers ab 18 Uhr live im Bürgermeistergarten unplugged zu hören. Hier wird sie auch zwei noch unveröffentliche Songs zum Besten geben. "Ich habe während des Lockdowns viel geschrieben und hatte Zeit, meine Ideen umzusetzen", so Lisa Urban. Mit dem Pianisten Gregor Huber und dem Gitarristen Laurenz H. Kerschbaumer wird Lisa Urban einen Abend ganz im Zeichen von Balladen und All Time Classics präsentieren.

Viel Zeit für Musik

"Musik ist mein Ventil", sagt die Künstlerin, daher handeln ihre Songs auch meist von Situationen im Leben und Menschen, über die sie viel nachdenkt. Eine Ausnahme ist da ihr letzter Kunstgriff, mit "Stranger" hat sie eine schwungvolle Nummer geschrieben mit positiver Message: Habs gut und such dir Freunde. Vier Monate ist sie mit ihren Kollegen dabei im Studio gestanden, das Ergebnis kann sich hören lassen. Sie hat sich damit auch selbst einen Wunsch erfüllt, nämlich eigene Musik zu machen, "das ist zwar sehr zeitintensiv, denn darum herum muss ja auch noch Marketing, Werbung und Webstite etc. gemacht werden, aber ich hatte viele, die mir dabei halfen", so Lisa Urban.

Tattoo-Erinnerung an ihren ersten Song: Lisa Urban

Foto: L. Urban

hochgeladen von Doris Simhofer

Für die Künstlerin gäbe es auch keine andere Ausdrucksmöglichkeit als die Musik, denn sie ist familär "vorbelastet". Wenn sie wieder eine Melodie im Kopf hat - das sei meist nachts, sagt sie - muss das sofort festgehalten werden. "Ich singe die Melodie aufs Handy oder spiele sie am Klavier", danach wird daran weiter gearbeitet. Auch mit ihrem ersten Singletext "Who Am I Again" hat sie es wohl so gemacht. Und sie hat ihn auch als Armtattoo verewigt. Hier geht es zu Lisa Urbans Musik: