Neugestaltung der Heinrich Sauer-Gasse

Umfangreiche Straßenbauarbeiten finden in Wiener Neustadt derzeit in der Heinrich Sauer-Gasse am Flugfeld statt. Im Kreuzungsbereich Franz Johann Leitner-Gasse bis Teichgasse wird diese einerseits saniert, andererseits durch Grüninseln neu gestaltet.

WIENER NEUSTADT. Gehsteige, Beleuchtung und Grüninseln werden neu gebaut, zudem finden Entwässerungsarbeiten statt. Die Kosten belaufen sich auf 50.000 Euro, die Arbeiten dauern bis zum 7. August an. "Die Sanierung der Heinrich Sauer-Gasse ist eines der größeren Straßenbauprojekte der Stadt Wiener Neustadt in diesem Sommer", so Infrastruktur-Stadtrat Franz Dinhobl, "wie bei allen großen Bauvorhaben haben wir auch hier auf eine offensive Informationspolitik gesetzt und die Anrainerinnen und Anrainer bei einer Informationsveranstaltung umfassend über das Projekt informiert."