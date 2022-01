Neustädter Lungenfacharzt Wolfgang Janistyn verstorben

Der Wiener Neustädter Lungenfacharzt Wolfgang Janistyn verstarb am vergangenen Freitag nach langer Krankheit im 70. Lebensjahr.

WIENER NEUSTADT. 1991 eröffnete Wolfgang Janistyn seine Lungenfacharztpraxis in Wiener Neustadt. Der erfolgreiche Mediziner war ein beliebter und gefragter Lungenfachartz, auf seine Pension, die er 2019 antrat, freute er sich: Seine Ziele waren es, seinen Hobbies nachzugehen, wie der Imkerei, dem Fischen, seiner Kakteenzucht und endlich zu entspannen. Seine Wiener Neustädter Ordination übernahmen Dr. Mouna und Dr. Georg Bittmann im Jahr 2019.

Arzt mit großer Empathie



Wolfgang Janistyn (geboren 1952) absolvierte seine Facharztausbildung ab 1984 bis 1988 am Klinikum Grimmenstein, wo er 1988 zum Oberarzt ernannt wurde, ehe er Im Jänner 1991 seine eigene Praxis als Lungenfacharzt in Wiener Neustadt eröffnete. Von 1991 bis 1992 war der Mediziner auch als Heimarzt im Landespflegeheim in Wiener Neustadt tätig. Der dreifache Familienvater war ein profunder und zudem achtsamer Mediziner, der sich viel Zeit für seine Patienten nahm.

Schon als Kind faszinierte ihn die Medizin, nicht zuletzt, da er häufig längere Aufenthalte im Krankenhaus verbringen musste. Er nutzte die Zeit, um sich Wissen anzueignen und schon bald schon stand für ihn fest, dass es seine seine Berufung war, Arzt zu werden. Bis 2019 war er imÄrztezentrum „Pro-Sana“ am „Platz der Gesundheit“ in der Zehnergasse tätig. Am 7. Jänner verstarb Wolfgang Janistyn im 70. Lebensjahr nach langer Krankheit.