Spendenaktion brachte über 1.800 EUR für eine Familie in Not

Gemeinsam feiern und dabei jene nicht vergessen, denen es nicht so gut geht. Unter diesem Motto stehen die weihnachtlichen Tanzstunden, zu denen ortner4DANCE die Eltern, Großeltern und Freunde der SchülerInnen der Katzelsdorfer Ballettschule alljährlich einlädt. Nach dem Vortanzen genießt man gemeinsam Punsch und Weihnachtskekse. Der Erlös aus den freien Spenden kommt jedes Jahr einem karitativen Zweck zugute.

Heuer möchte man mit dem Geld das Leid einer Familie aus der Umgebung lindern. Der Vater verstarb im November und die Mutter blieb allein mit drei kleinen Kindern zurück. Die ortner4DANCE family nahm regen Anteil an diesem Schicksal und so können 1.824 EUR an die Familie übergeben werden. Das Lehrerteam bedankt sich für den zahlreichen Besuch der Weihnachtsstunden sowie das Mitgefühl und die Spendenbereitschaft.

Foto: Ilona Gappmaier-Ortner und Angelika Ortner

mit Schülerinnen aus dem Modern Jazz Kurs