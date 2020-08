Pkw landete im Graben

Alarm für die Feuerwehr Wiener Neustadt am Montagnachmittag: Sie rückte zu einer Fahrzeugbergung aus.

WIENER NEUSTADT Aus bisher unbekannter Ursache kam ein Wiener Lenker mit seinem Mercedes am Nachmittag des 17. August 2020 von der Rampe S4 in Fahrtrichtung Mattersburg ab. Die Rampe musste für die Bergungen kurz gesperrt werden.

Die Hausmannschaft der Feuerwehr Wiener Neustadt rückte unverzüglich mit dem Großtanklöschfahrzeug zur Absicherung und dem schweren Rüstfahrzeug zur Bergung aus.

Der Mercedes war in den Graben gerutscht und verhakte sich mit dem Wildschutzzaun. Die Einsatzkräfte zogen den Mercedes mittels Seilwinde wieder auf die Fahrbahn, hängten das havarierte Fahrzeug mit einer Abschleppstange und Radrollern an das Rüstfahrzeug und verbrachte es von der Schnellstraße, von wo es durch ein gewerbliches Unternehmen abgeschleppt wird.

Für die Dauer der Bergungsarbeiten musste die Rampe gesperrt werden. Es kam zu kurzen Verzögerungen.