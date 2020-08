Rotkreuz-Biker: Sicher und gemütlich on Tour

An einem sonnigen Samstag Vormittag trafen sich Kollegen und Freunde vom Roten Kreuz Wiener Neustadt zur ersten gemeinsamen Rotkreuz-Motorradtour.

WIENER NEUSTADT (Bericht und Fotos: Thomas Hackl/RK WN). Federführend für die gemeinsame Ausfahrt war der leidenschaftliche Biker und Rettungssanitäter Hans-Peter Weiß. Insgesamt zehn Motorräder nahmen an der gemütlichen Tour Richtung Obersteiermark teil. Nach zwei Stunden Fahrt wurde die erste Rast am Stubenbergsee bei herrlichem Sonnenschein genossen. Weiter ging es Richtung Teichalm und Sonnalm. Der Rückweg führte die Rotkreuz-Biker über Rettenegg, Pfaffensattel und den Kurort Semmering wieder Richtung Wiener Neustadt.

Nach knapp sieben Stunden endete die Tour wieder in der Allzeit Getreuen.