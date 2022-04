WIENER NEUSTADT (Red.) Am Donnerstag wurde im Museum St. Peter an der Sperr in Wiener Neustadt eine besondere Ausstellung speziell für Kinder und Familien eröffnet: „SeifenblasenTräume – Riesenblasen, Schillerfarben und Seifendächer“ des Kindermuseums München zeigt Seifenblasen in allen Größen und Varianten, bietet Mitmach-Stationen und lädt dazu ein, die Geschichte der Seifenblasen und die Seifenblase als Vorbild in Kunst und Architektur spielerisch zu entdecken.

Bürgermeister Klaus Schneeberger und Kulturstadtrat Franz Piribauer eröffneten die Ausstellung: "Im Museum St. Peter an der Sperr legen wir großen Wert darauf, unserem jungen Publikum spielerisch Interessantes zu vermitteln und Neues beizubringen. Die Ausstellung ‚SeifenblasenTräume‘ ist dabei das nächste große Highlight. Die interaktive Erlebnisausstellung für Kinder und Familien lädt zum Betrachten oder Beobachten ebenso wie zu aktivem Spielen und Experimentieren ein. Wir freuen uns, dass die Schau des Kindermuseums München bei uns in Wiener Neustadt gastiert und laden alle Kinder und Familien herzlich ein, sich dieses einmalige Erlebnis anzusehen."

Verschiedene Ausstellungsstationen wie Riesenblasen, Seifengeometrie, Seifenwände, Blasen-Atelier, Exploratorium und Seifenarchitektur lassen im Rahmen der Ausstellung entsprechende Gebilde entstehen: Seifenschläuche, Blasentürme, Schaumberge, eckige Blasen und Riesenhäute als Zeltdachkonstruktion. Text- und Bildtafeln vermitteln Informationen über Seifenblasen.



Die Ausstellung, die für Kinder ab 5 Jahren geeignet ist, ist bis 17. Juli (Mittwoch bis Sonntag, 10 bis 17 Uhr) zu sehen. Tickets sind vor Ort im Museum erhältlich.

