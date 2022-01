WIENER NEUSTADT (Red.). In den ersten Tagen des neuen Jahres sind auch heuer wieder die Sternsinger in Wiener Neustadt unterwegs. Wie jedes Jahr statteten jene der Dompfarre dabei auch Bürgermeister Klaus Schneeberger einen Besuch im Alten Rathaus ab. Die Kinder trugen dem Bürgermeister ein Gedicht sowie ein Lied vor und überbrachten die traditionelle Segensbitte C+M+B.

"Der Besuch der Sternsinger im Rathaus ist mittlerweile zu einer schönen Tradition geworden, über die ich mich Jahr für Jahr sehr freue – werden durch die Aktion doch sowohl wichtige Hilfsprojekte unterstützt als auch an christliche Werte erinnert. Ich bedanke mich bei den Kindern und Jugendlichen, die in diesen Tagen in unserer Stadt unterwegs sind, für ihr soziales Engagement sowie dafür, dass sie diese Tradition in Wiener Neustadt aufrechterhalten", so Bürgermeister Klaus Schneeberger.