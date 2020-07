Tag der offenen Tür in neuer Parkresidenz Corvinus

Als Hotel Corvinus hat das architektonisch einzigartige Haus in der Bahngasse bereits Geschichte geschrieben. Nach einer Umbauphase und hochwertigster Sanierung öffnet es am Mittwoch, 5. August nun erstmals als „Parkresidenz Corvinus“ seine Pforten für die Öffentlichkeit.

Von 16 bis 20 Uhr können interessierte Besucher im Rahmen von Führungen einen Blick in die neuen Räumlichkeiten werfen.



WIENER NEUSTADT. Das Team und die Partner der Parkresidenz informieren umfassend zu individuellen Services des Hauses und zu sämtlichen Angeboten rund um das Thema Gesundheit. Darüber hinaus wird das Programm mit kulinarischen Highlights ergänzt.

Baumeister Ing. Michael Ebner hat mit der „Parkresidenz Corvinus“ einen Ort zum Wohnen geschaffen, der zeitgemäßen Ansprüchen der Generation 65plus gerecht wird. Insgesamt 35 Mietappartements bieten Barrierefreiheit und erfüllen alle Voraussetzungen für optimale Lebensqualität und Sicherheit. Die Bewohner genießen neben dem Blick ins Grüne des Stadtparks eine urbane Infrastruktur und die Nähe zu Kultur und einem attraktiven Umland. Zudem bietet die Betreiberin, Fehringer Betriebs- & Management GmbH, 365 Tage Rezeptionsdienst und ein Paket individueller Services für Gesundheit, Versorgung und Freizeit sowie Dienstleistungen im Haushalt.

Zu allen Details rund ums Wohnen in der „Parkresidenz Corvinus“ erfahren Sie mehr beim

„1. Tag der offenen Tür“ - Anmeldung unter 02622/29156 bzw. info@parkresidenz-corvinus.at.

Mit Corvinus das Leben genießen – leistbarer Luxus, Service & Sicherheit:

individueller Service an 365 Tagen im Jahr – persönlich und digital

im Notfall kann rund um die Uhr Hilfe angefordert werden

spezielle Angebote für Gesundheit, Wohlbefinden und Sicherhei

urbanes Umfeld und zentrale Lage unmittelbar beim Stadtpark

unabhängige Mobilität mit Bahn, Bus und zu Fuß

spannende Architektur in Verbindung mit ökologisch nachhaltiger Bauweise

Facts:

Bauherr & Eigentümer: Hotel Corvinus Gesellschaft m.b.H. & Co.KG

Projektentwicklung & Planung: Ebner & Partner Planungs GmbH & Co KG

Betreiber: Fehringer Betriebs- & Management GmbH

Standort: Wiener Neustadt, Bahngasse 29-33