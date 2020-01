LICHTENWÖRTH. Die Bezirksblätter berichteten über den Lichtenwörther Fotografen Franz Baldauf, der sich vor einigen Wochen in der Lagunenstadt Venedig ins Hochwasser (Acqua alta) begab und von dort spektakuläre Aufnahmen mit nach Hause nahm. Diese und frühere Eindrücke aus Italien ("Venedig ist einer meiner Lieblingsstädte"), meist in Schwarz-Weiß-Fotografien festgehalten, präsentierte der Künstler in der Nadelburg-Galerie. Das Interesse an den Werken war enorm.

