FELIXDORF (BERICHT DER FF FELIXDORF). Am 19.03.20201, kurz vor 22 Uhr, wurde die Feuerwehr Felixdorf zu einen vermutlichen Gasaustritt in ein Mehrparteienhaus auf der Hauptstraße alarmiert. Am Einsatzort angekommen konnte aber schnell Entwarnung gegeben werden. Durch einen technischen defekt der Heizanlage im Keller kam es zu einer Überhitzung des Wassers im Wasserkreislauf der Heizkörper.

Durch das ca. 100 Grad heiße Wasser begann die Farbe der Heizkörper bereits zu stinken und im Keller öffnete sich das Überdruckventil. Dieser eigenartige Geruch wurde von den Hausbewohnern fälschlicherweise als vermeintlicher Gasgeruch wahrgenommen. Von uns wurde der Gasbrenner im Heizraum abgeschalten und das Überdruckventil geöffnet. Bereits wenigen Minuten danach konnte ein Rückgang der Temperatur im Wasserkreislauf beobachtet werden. Nach einer zusätzlichen Sicherheitskontrolle mittels unserer Wärmebildkamera und einem Gasmessgerät konnte der Einsatz nach rund 45 Minuten beendet werden.