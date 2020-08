Verrückte Zeit - verrückte Ideen.

WIENER NEUSTADT. Die Bezirksblätter sammeln bereits seit mehreren Wochen kreative, nicht immer verwirklichbare Vorschläge für eine Innenstadtbelebung. Bürgermeister Klaus Schneeberger tut dies mit einer eigenen "Innenstadt Task-Force" und SPÖ-Vizebürgermeister Rainer Spenger forderte anlässlich seines 50-ers 50 Ideen für die Innenstadt von seinen Gratulanten. Gratulation für den Schaffensreichtum der Neustädter Bürger. In der "Ideenwerk-Stadt" wird eifrig getüftelt.

Wasser, Einkaufswagerl, Golf

Jutta hatte den Reigen eröffnet: Sie hatte ursprünglich die Idee eines Badesees am Hauptplatz, der vom Kanal gespeichert wird, entschied sich letztendlich jedoch gleich für eine Verlängerung des Kanals auf den Hauptplatz. Im Sommer ideal zum Baden, im Winter zum Eislaufen.

Christoph fragt sich, "warum noch niemand Einkaufswagerl für die Innenstadt kreiert hat. Schöne, moderne, gebrandete und praktische mit großen Rollen, am besten welche, die man einfach ans Rad montieren kann."

Auf Golfplätzen in den USA gesehen hat Gunther eine lustige Mitmach-Aktion. Ein Green mit einem Loch auf Kunstrasen am Hauptplatz, samt leichter Bälle. Bei einem "Hole-in-One" (Treffer mit erstem Schlag) gibt es Gutscheinpreise zu gewinnen. Ein Schlag kostet von fünf bis 200 Euro, die automatisch als Gutschein gelten. Bei einem Treffer verdoppelt sich die Summe. So werden auch die Geschäfte unterstützt.

Bürgermeister Klaus Schneeberger zeigt sich von der "Ideenwerk-Stadt" begeistert, rief er doch selbst eine "Innenstadt Task-Force" ins Leben.

Bereits am Ideen-Schmieden

Man erinnere sich an die Oldtimer oder Kunstausstellungen in den leeren Geschäften. Natürlich müssen die Projekte nach ihrer Verwirklichungsmöglichkeit (Finanzen, rechtlich abgesichert, etc.) geprüft werden.

50 Ideen zum 50-er

Rainer Spenger feierte seinen 50. Geburtstag u.a. in der Würstelboutique Wilczek am Hauptplatz. Kam ein Gratulant mit einer guten Idee für die Stadt, wurde er vom Jubilar eingeladen. Den Bezirksblättern verriet der SP-Chef einige, wobei "Rollrasen samt Stühle" zu den konservativesten Plänen gehörte. Spektakulär eine Idee aus Seattle (USA): Bewohner eines Viertels bemalten mit Brettern zugenagelte Schaufenster mit Bildern der Geschäfte, die sie anlocken wollten: eine Eisdiele, ein Tanzstudio, eine Buchhandlung und so weiter. Diese Bilder führten Jungunternehmern das Potenzial der Gegend vor Augen. Sie eröffneten kleine Geschäfte, hauchten der Gegend neues Leben ein und sorgten für einen Wirtschaftsaufschwung.

Ideenwerk-Stadt: Machen Sie mit!

Ihre Kreativität ist gefragt: Senden Sie Ihre kontruktive und vielleicht auch ein wenig verrückte Idee zur Belebung der Wiener Neustädter Innenstadt an wiener-neustadt.red@bezirksblaetter.at

Am Ende des Jahres wird das Bezirksblätter-Team die originellsten Vorschläge vorstellen und ihnen und ihren geistigen Eltern eine Schlagzeile widmen.