Am 16.04. trafen sich 35 Spieler beim BSV Leonhofen um die 10-Ball Landesmeisterschaft Allg. Klasse im Poolbillard auszutragen.

Im renovierten Spiellokal und mit 2 neuen Tischen fanden die Spieler hervorragende Bedingungen vor. Christian Ederl jun. und Michael Stark (beide BC La Palma Wiener Neustadt) setzten sich in ihren Vorrundenspielen durch und qualifizierten sich ungeschlagen für die Finalrunde der besten 8. Dort musste sich Christian Ederl jun. 3:5 geschlagen geben und erreichte somit den 5. Platz. Michael Stark ging es besser, er gewann die nächsten Spiele 5:1 und 5:4 und zog somit ins Finale ein. Im Finale besiegte er Andreas Ebenführer (BSV Leonhofen) mit 6:4 und holte sich damit seinen 3. Landesmeistertitel in Folge.

Besonders erfreulich zu erwähnen ist, dass Nadine Bliemel (Billardfreunde Baden) als beste Dame den Aufstieg in die Finalrunde schaffte. Dort unterlag sie aber den späteren Landesmeister und belegte somit den hervorragenden 5. Platz.