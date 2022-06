Abschlussshow von Seven2Eight.Dance in den Kasematten Wiener Neustadt

Am 25.6. feierte der Wiener Neustädter Showdance-Verein und mehrfache Staatsmeister Seven2eight Dance den krönenden Saisonabschluss mit einer beeindruckenden Show in den Kasematten, moderiert von Werner Sejka. Alle 120 Vereinsmitglieder standen gemeinsam auf der Bühne und zeigten die 23 Choreografien der heurigen Saison. „Die Show ist immer etwas ganz besonderes für unsere TänzerInnen. Nach der erfolgreichen Wettkampfzeit können sie sich hier ohne Leistungsdruck voller Freude ihren Verwandten und Fans präsentieren. Nach dem Sommer starten wir dann mit neuen spannenden Choreografien. Damit die Wartezeit darauf etwas verkürzt wird bieten wir für Tanzbegeisterte Sommertanzcamps an“, so die Obfrau Ursula Cubert.