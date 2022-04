WIENER NEUSTADT. Am Samstag, 16. April, ging die Party richtig ab. Gefeiert wurde im Dejavu Club & Lounge der 18. Geburtstag von der HTL-Schülerin Selin C.

Ein weiterer Schritt in das Erwachsenwerden. Neue Veränderungen, Ansichten und Wahrnehmungen kommen zum Vorschein der Jugendlichen.

Wie hast Du Deinen 18. Geburtstag gefeiert?

Die ultimative Geburtstagsfeier!

Musik, Dj, Feiern und Spaß :

Das Geburtstagskind Selin C. und ihre Freundinnen haben es am Samstagabend im Dejavu Club & Lounge krachen lassen. Bis in die Nacht lies die HTL-Schülerin die Party richtig abgehen.

<div data-media-eimg="28829509"></div>

Ein vorgeplantes Programm mit Dj plus der 18. Geburtstag waren die Highlights des Abends.

Für beste Stimmung sorgten die Gäste, denn es wurde bis in die Nacht endlos gefeiert und getanzt. Verschiedene Drinks, Cocktails bis hin zu einer Geburtstagstorte. Alle Besucher applaudierten und wünschten alles Gute, besonders die engsten Freundinnen Benay, Hümeyra, Esra und Selin Aydin.

<div data-media-eimg="28829518"></div>

Ein unvergesslicher Abend für die junge Lady.

Endlich volljährig!

Ein neuer Lebensabschnitt für Selin C. beginnt. Frage der BezirksBlätter: „Was sind Deine Wunschvorstellungen für die kommende Zeit?“

„Nach längerem Warten meinen Führerschein in der Hand zu haben, eine gute Schulausbildung zu absolvieren, viel reisen und die beste Zeit meiner Jugend zu genießen!“ so Selin C.

Was ändert sich alles mit 18?



Der Status des Erwachsenwerdens, also das Erreichen des 18. Lebensjahres, sind die positiven Dinge, die es dem menschlichen Leben bringt. Folgende Vorteile , wenn man 18 wird :