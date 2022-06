65 Ukrainerinnen im Job angekommen

Die Nachfrage nach ukrainischen Arbeitskräften ist groß. Beim AMS sind derzeit vor allem Frauen vorgemerkt, darunter viele gut ausgebildete. AMS erwartet weitere Arbeitssuchende in den nächsten Wochen.

WIENER NEUSTADT. 119 Ukrainerinnen sind derzeit beim AMS Wiener Neustadt gemeldet. 97 sind auf Arbeitssuche und 22 besuchen einen Deutschkurs und werden auf eine Beschäftigung vorbereitet. Ein Viertel der beim AMS gemeldeten Kund_innen aus der Ukraine sind Männer und drei Viertel Frauen im Alter zwischen 22 bis 56 Jahren. Die meisten dieser Menschen haben eine berufsbildende höhere Schule oder eine Hochschule abgeschlossen. Von der Projektmanagerin bis zum Wärmeenergietechniker sind viele Berufe vertreten.

Gute Chancen am Arbeitsmarkt

Im Bezirk und in der Stadt Wiener Neustadt sind vor dem Ukrainekrieg 35 Menschen mit ukrainischer Staatsbürgerschaft einer unselbständigen Beschäftigung nachgegangen. Die Zahl hat sich mittlerweile auf 79 Personen erhöht. Die meisten Menschen arbeiten als Helfer_innen im Handel, in der Gastronomie und in der Baubrache.

„Obwohl viele Urainer_innen sehr gut ausgebildet sind, arbeiten leider die wenigsten in ihrer Ausbildungsbrache. Der Grund ist sicherlich auch die notwendige formale Anerkennung der beruflichen Qualifikation aus dem Ausland sowie die fehlenden Deutsch- oder Englischkenntnisse. Viele Menschen wollen rasch in Beschäftigung, ohne auf die Anerkennung ihrer ausländischen Ausbildung zu warten oder einen Sprachkurs zu besuchen“, so der Leiter des AMS Wr. Neustadt Mevlüt Kücükyasar.

Unterstützung durch das AMS

Melden sich geflüchtete Personen aus der Ukraine beim AMS, müssen sie bereits einen Ausweis für Vertriebene besitzen. Danach können sie Kontakt mit dem AMS aufnehmen, um sich dem Arbeitsmarkt zur Verfügung zu stellen. „Das AMS stellt durch eine Beratungsmaßnahme die Kompetenzen der geflüchteten Menschen fest und gibt diesen parallel die Möglichkeit einen Deutschkurs zu besuchen. Besitzen arbeitslos gemeldete Ukrainer Deutsch- oder Englischkenntnisse, werden diese gleich auf offene Stellen vermittelt“, gibt Kücükyasar bekannt.

Betriebe zeigen Interesse

Rund fünfzehn Betriebe haben bereits beim AMS angefragt, ob sie ihre offenen Stellen durch geeignete Bewerber aus der Ukraine besetzen können. Von Produktions- bis zu Gastrobetrieben sind Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen an Beschäftigten aus der Ukraine interessiert.

Um in Österreich arbeiten zu gehen, benötigen ukrainische Flüchtlinge eine blaue Aufenthaltskarte für Vertriebene und eine Beschäftigungsbewilligung. "Die Beschäftigungsbewilligung muss durch den Arbeitgeber beantragt werden. In den meisten Fällen werden die Beschäftigungsbewilligungen noch am Tag der Einbringung des Antrags oder am Tag darauf ausgestellt", hieß es vom AMS-Leiter Kücükyasar.

Mit Stand 15. Juni 2022 wurden von Firmen aus dem Bezirk und Stadt Wr Neustadt bereits 65 Beschäftigungsbewilligung beantragt. Diese wurden innerhalb weniger Tage vom AMS ausgestellt.

Viele offene Stellen

„Der Arbeitsmarkt entwickelt sich auch im Juni, trotz des Ukraine-Konflikts, der steigenden Energiepreise sowie Lieferengpässe und wachsender Infektionszahlen, weiterhin positiv. Die Nachfrage nach gut ausgebildetem Personal ist nach wie vor sehr hoch. Der Fachkräftemangel droht sich weiter zu verschärfen. Der anhaltende wirtschaftliche Aufschwung scheint diese Entwicklung zu befeuern“. Aktuell werden 1.470 Stellen über das AMS Wr. Neustadt ausgeschrieben, allein im Mai sind 600 neue Stellenausschreibungen dazugekommen.