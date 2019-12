Bestellung von Glasfaser bis ins Haus bis 17. Februar 2020 möglich

In den vergangenen Wochen wurden die Bürger von Lanzenkirchen umfassend über die Möglichkeit informiert, zukunftssichere Glasfaseranschlüsse bis ins Haus zu erhalten.

LANZENKIRCHEN. Das Interesse an den Aktionsangeboten ist groß. Die Informationsveranstaltungen waren gut besucht und auch die Sprechtage wurden intensiv genutzt. Haushalte, Betriebe und Wohnbauträger haben allerdings in der Vorweihnachtszeit besonders viel zu tun und brauchen etwas mehr Zeit für ihre Entscheidung. Daher wurde der Aktionszeitraum auf Wunsch der Bürgerinnen und Bürger in Abstimmung mit der Niederösterreichischen Glasfaserinfrastrukturgesellschaft (nöGIG) bis zum 17. Februar 2020 verlängert.

Es ist eine einmalige Chance: Wenn mehr als 40 Prozent der Haushalte und Betriebe in den Ausbaugebieten Ja sagen, wird ab Frühling 2020 ein offenes, öffentliches und zukunftssicheres Glasfasernetz in Lanzenkirchen errichtet. „Mit Glasfaser im Haus haben unsere Haushalte und Betriebe hier am Land eine bessere Internetverbindung als im Großteil der Städte. Das kommt gut an. Allerdings wollen die Bürgerinnen und Bürger von Gemeinde genau verstehen, was die Voraussetzungen dafür sind und welche Vorbereitungen sie für die Einleitung der Glasfaser ins Haus treffen müssen“, sagt Bürgermeister Bernhard Karnthaler.

Aktionskonditionen bis ins neue Jahr verlängert

Gegen Ende des Jahres müssen sich Firmen, Wohnbauträge und auch Privatpersonen allerdings um viele andere Dinge kümmern. „Es freut uns, dass wir eine Verlängerung des Aktionszeitraums erwirken konnten. Der günstige Preis von einmalig 300 Euro für Zuleitung von Glasfaser und auch die attraktiven Konditionen für Wohnbauträger gelten jetzt bis 17. Februar 2020. Auch die Förderung der Gemeinde wurde verlängert.“, so Bürgermeister Karnthaler weiter.