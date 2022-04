Zwei Jahre lang dauerte die coronabedingte Pause. Nun war es endlich wieder so weit: Die beliebte Haus und Garten Messe in der Arena Nova öffnete vom 7. bis 10. April wieder ihre Pforten.

WIENER NEUSTADT. Das Durchatmen der knapp 20.000 Besucher und über 150 Aussteller war deutlich zu hören und zu spüren, nie zuvor gab es einen solchen Enthusiasmus und eine derartige Freude, Faktoren, die für eine enorm gute Messestimmung sorgten.

Die „Zwangspause“ hatte aber auch einiges bewegt: Mehr denn je gab es Bedarf an Informationen an alternativen Heiztrends und Photovoltaik-Anlagen, zu neuen Trends und für ein nachhaltiges Zuhause. Ob (H)Aus- oder Umbau, ob Gartengestaltung oder nachhaltige Energie: Die Besucher nutzten alle Möglichkeiten, um Informationen aus erster Hand bei Experten zu bekommen, dies freilich ganz zur Freude der Aussteller. Die Haus und Garten fand 2022 aus humanitären Gründen in räumlich verkleinertem Maß statt. In Halle 2 und Halle 4 werden derzeit ukrainische Vertriebene beherbergt, darüber hinaus steht die Impf- und Teststraße nach wie vor offen. Ein Umstand, dem sowohl Aussteller, als auch Besucher großen Respekt zollten.

Große Nachfrage zu Nachhaltigkeit

Ökologie, Nachhaltigkeit und Umweltschutz liegen den Menschen derzeit sehr am Herzen. Dieses neue Bewusstsein war in allen Branchen spürbar: ob bei Terrassenbelägen, Fassadentechniken oder in den Bereichen Energie & Heizen.

Kein Wunder also, dass die intensive Beratung für die Finanzierung von Wohnträumen und die Möglichkeiten von Förderungen durch Bund und Land ebenso zu den Top- Informationsthemen zählten, wie Neuigkeiten zur Kostenreduktion durch umweltfreundliche Maßnahmen für ökologisches und ökonomisches Bauen und Wohnen.

Run auf Vorträge

Ergänzend zu den Angeboten der Aussteller gab es bei der Haus und Garten informative Vorträge über biologische und klimafitte Gartengestaltung von Angelika Ertl, Judith Anger, Uschi Zezelitsch, Petra Hirner oder Franz Gabesam: Jeder Vortrag war bis zum letzten Platz besetzt und erfreute sich somit regen Zuspruchs.

Was aber wäre die Haus und Garten ohne Blumenzwiebeln? Tausende Blumenzwiebeln, darunter sowohl Raritäten als auch neue, interessante Züchtungen wurden geboten. Den eigenen Garten zu einem Paradies-Garten zu machen, dafür steht 2022 nichts mehr im Wege.

Bequeme Aussicht

Damit man im Garten nicht nur arbeitet, sondern die Aussicht auch genießen kann, braucht es entsprechend bequeme Gartenmöbel. Hier zeigten die Aussteller, womit sich Gartenarchitektur 2022 auszeichnet. Einfach einmal fallen lassen in einen gemütlichen „Gartenfauteuil“, edler Bestandteil einer Wohlfühl-Sitzgruppe - oder doch lieber ein klassisches Arrangement aus ökologischem Gehölz und passend zum Zaubergarten?

Geschmäcker sind verschieden, das gilt für die Gartengestaltung, das Mobiliar oder für die Hausdekoration gleichermaßen. Besonders große Nachfrage für die Gestaltung von Innenräumen war ein erfreulicher Trend, dem die Aussteller mit Rat und Tat beiseite standen. Bei der Haus und Garten 2022 wurde einmal mehr deutlich, dass Dank der Vielfalt des Messeangebotes für jeden das optimale Wohn- und Gartengefühl realisierbar ist.

Treue Besucher

Für Arena Nova Geschäftsführer Gerald Stangl war diese Messe nach zwei Jahren Coronapause die erste Messe, die endlich wieder stattgefunden hat. Sein Resümee: „Die „Haus & Garten“ war seit jeher ein Schwerpunkt in unserer Messelandschaft. Aufgrund der Lockerungen der Bundesregierung am 5. März ist es uns gelungen, die Messe sehr kurzfristig auf die Beine zu stellen. Das enorme Engagement des Arena Nova-Teams hat das glücklicherweise möglich gemacht. Ein großer Dank gebührt auch unseren Besuchern, die uns lange Jahre die Treue gehalten haben und diese nun einmal mehr bewiesen haben. Auch unseren Ausstellern ein großes Lob, ohne sie hätten wir die Messe nicht umsetzen können.