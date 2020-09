Wer rasch hilft - hilft doppelt

Das Motto des Karosseriezentrums am Zehnergürtel

WIENER NEUSTADT (Red.). Das Karosseriezentrum am Zehnergürtel hat in einer Bauzeit von nur wenigen Monaten ein neues "Annahme Diagnose Zentrum" errichtet. Dies beinhaltet eine Dialog-Annahme mit neuesten Geräten für alle Automarken und Modelle.

Express-Fahrwerk-Vermessung und Spurkontrolle im Beisein des Kunden. Es kann auch vom Kamerasystem bis zu den LED-Scheinwerfern alles nach Herstellerangaben justiert werden. Damit kann die Verkehrssicherheit der Fahrzeuge im Betrieb oder nach einem Unfall gewährleistet werden.

Eröffnung im kleinen Rahmen

Am Freitag, 4. September, wurde das Eröffnungsband durchschnitten. Anwesend Wiener Neustadts Bürgermeister Klaus Schneeberger, FPÖ-Gemeinderat Philipp Gerstenmayer, der Geschäftsführer des Karosseriezentrums Alexander Sommer mit seinem Team, Helmut Edlinger, Geschäftsführer des Autohauses Czeczelits und der "Grand Signeur" der Czeczelits-Dynastie, Franz Czeczelits sen.

Eine kleine Tour mit Czeczelits-Enkelsohn Daniel zeigte: Das Karosseriezentrum "neu" ist wirklich für alle "Eventualitäten" gewappnet. Ob mit dem hauseigenen 24-Std.-Abschleppdienst mit Leihwagenservice, ob professionelle Unterstützung bei der gesamten Schadensabwicklung, mit modernster Hagelschäden- und Dellenbeseitigung, Karosserieversiegelung, Lackiererei, Windschutzscheiben- oder Kleinschadenreparatur, und als besondere neue Einrichtung, die "Alu-Klinik" - all dies steht unter einem weiteren Motto des Karosseriezentrums am Zehnergürtel: "Wir sind die Schutzengel für Ihr Auto".

Vor der offiziellen Eröffnung gab es seitens der Heschäftsführung ein dickes Lob an die Crew: "Unsere tüchtigen Mitarbeiter sind nicht nur unser Kapital sondern auch unsere Visitenkarte und der Garant für zufriedene Kundschaft." Bürgermeister Klaus Schneeberger zeigte sich sehr dankbar: "Der Firmenkomplex Autohaus Czeczelits und Karosseriezentrum sind seit Jahrzehnten am Zehnergürtel das Tor zu Wiener Neustadt. Herzlichen Dank für den ständigen Ausbau an diesem Standort."

Dann wurden die Gläser (für Buffet und Getränke zuständig Andrea Tamchina "Laborie") auf ein erfolgreiches Geschäft erhoben und die Eisenbahnermusik "Flugrad" spielte auf.