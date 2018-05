"Ein Mann, ein Wort ..." - Kartenvorverkauf für Schattentheater Bucklige Welt!

04.05.2018, 00:27 Uhr

Das Schattentheater Bucklige Welt bringt heuer das Stück "Ein Mann, ein Wort ..." auf die Leinwand. Gespielt wird vom 7. bis 17. Juni im Theatersaal im Pfarrhof Bromberg.

Ab sofort gibt es Vorverkaufskarten für das Schattentheater im Gemeindeamt bzw. in der Raika in Bromberg. Kartenreservierungen sind auch telefonisch unter 0676/3976971 (gerne auch per WhatsApp) und online auf der Schattentheater-Webseite unter www.schattentheater-buckligewelt.at möglich.

Die Spieltermine 2018:

weitere Aufführungen:

Die Kartenpreise:

Im 2018er Schattentheaterstück von Autorin Elisabeth Daniel trifft der renommierte Sprach- und Dialektforscher Prof. Dr. Heinrich Plötzheimer bei einem ruhigen Landurlaub einen Kollegen aus Deutschland, Herrn Dr. Jaromir Bückling. Beide Männer sind hingerissen vom einzigartigen Wortschatz der Servieraushilfe Lisl Nussbaumer, die sie - angespornt durch eine Wette - zu einer Dame von Welt machen wollen. Was anfänglich aussichtslos erscheint, entwickelt sich ... zu einem spannenden Schauspiel.Erzähler Willi Wolf und Regisseurin Andrea Kunesch werden auch 2018 wieder für bewährte Qualität beim Schattentheater Bucklige Welt sorgen.Donnerstag, 19.30 UhrFreitag 8. Juni 2018, 19.30 UhrFreitag 15. Juni 2018, 19.30 UhrSamstag 16. Juni 2018, 19.30 UhrSonntag 17. Juni 2018, 18.30 UhrErwachsene: € 12,00Kinder (bis 14 Jahre) € 6,00Mehr Infos und die Möglichkeit zur Online-Karten-Reservierunggibt es auf: www.schattentheater-buckligewelt.at