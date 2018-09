Bunts Stadtfest - das war der Samstag Abend

09.09.2018, 13:32 Uhr

"Pablo Grande" und "Wir Vier" rockten am Hauptplatz

. Pablo Grande ist gebürtiger Argentinier und wohnt seit wenigen Jahren in Österreich. Und er ist ein Ausnahmekünstler. Seit vielen Jahren brennt sein Herz für deutschprachige Musik. Ob Udo Jürgens, Peter Alexander oder dann doch wieder Julio Iglesias. "Wir 4" , das sind Ulli Bäer, Gary Lux, Harald Fendrich und Harry Stampfer präsentierten das Beste von "Austria Drei". Die Fans am Wiener Neustädter Hauptplatz jedenfalls kannten jede Zeile und blieben somit - ob Deutsch oder Spanisch - in allen Passagen textstark.