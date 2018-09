10. Intensivpflegekongress des LK Wr. Neustadt

13.09.2018, 16:21 Uhr

Hunderte Teilnehmer in der Arena Nova.

Unter dem Motto „The dark side of the moon. Licht- und Schattenseiten der Intensivbehandlung“ werden am 13. und 14. September in zwei Veranstaltungssälen Fachvorträge zur Intensiv- und Kinderintensivpflege sowie zu Themen der Anästhesiepflege geboten.„Neue Entwicklungen in medizinischer, aber auch soziokultureller Hinsicht und Fragen von Ausbildung und Training und deren Auswirkungen auf den täglichen Arbeitseinsatz in der Anästhesie, Neonatologie und Kinderintensivpflege sind nur einige der Themen, die den Teilnehmerinnen und Teilnehmern aus ganz Österreich in Vorträgen und Diskussionen von und mit Expertinnen und Experten geboten werden“, erklärt Prim. Dr. Helmut Trimmel, MSc, Vorstand der Abteilung für Anästhesie-, Intensiv- und Allgemeine Notfallmedizin am Landesklinikum Wiener Neustadt.Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer können sich am ersten Tag durch gut gewählte Schwerpunktsetzungen in ihren jeweiligen Bereichen fortbilden. „Vorträge und Diskussionen zur Patientensicherheit oder auch zu alternativen Behandlungsmethoden in der pädiatrischen Intensivmedizin sind einige der Schwerpunkte am Donnerstag“, erklärt DGKP Mag. (FH) Renate Trummer, Bereichsleiterin Intensivpflege, aus dem Organisationteam. „Der Freitag steht im Zeichen gemeinsamer Themen, wie beispielsweise der psychologischen Betreuung auf Intensivstationen im Erwachsenen- und Kinderbereich oder auch einer möglichen Bedrohung durch Terrorismus und Kriminalität“, so Trummer weiter.„Medizinische und pflegerische Qualität auf höchstem Niveau ist, was wir uns in unseren niederösterreichischen Kliniken an die Fahnen heften. Der Intensivpflegekongress, in diesem Jahr ausgerichtet durch das Landesklinikum Wr. Neustadt, ist ein fixer Bestandteil auf dem Fortbildungssektor geworden, um unser medizinisches und pflegerisches Level zu halten und gleichzeitig stetig zu erweitern“, sagt LH-Stellvertreter Stephan Pernkopf.„Der Intensivpflegekongress hat sich in den vergangen Jahren zum größten Pflegekongress Österreichs entwickelt, der Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus dem ganzen Land anlockt. Als Bürgermeister der Stadt Wiener Neustadt macht es mich stolz, diese Fortbildungsmöglichkeit bei uns in der Arena Nova ausrichten zu dürfen“, so Mag. Klaus Schneeberger.Im Rahmen der feierlichen Eröffnung und Begrüßung gab es beim 10. Intensivpflegekongress einen ganz speziellen Punkt, nämlich die Ehrung von DGKP i.R. Robert Meixner. „Robert Meixner war vor 10 Jahren maßgeblich daran beteiligt, dass der Intensivpflegekongress ins Leben gerufen wurde. Ohne seinen Impuls und unermüdlichen Einsatz würde es diesen Kongress in seiner heutigen Form nicht geben. Dass der Intensivpflegekongress sich als Meilenstein der Fortbildung und als perfekte Möglichkeit für Vernetzung und Erfahrungsaustausch etabliert hat, verdanken wir zu einem großen Teil Herrn Meixner“, betont DGKP Dipl. KH-BW Christa Grosz, MBA, MBA, Pflegedirektorin des Landesklinikums Wiener Neustadt.