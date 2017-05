Afrika - Afrika G'schichten aus dem Piestingtal

04.05.2017, 22:48 Uhr

27. April 217"Afrika- Afrika" und die "G'schichten aus dem Piestingtal" waren eine gekonnte Kombination aus erlebten Geschichten, welche der Autor Erich Göschl bei seinen vielen Reisen in Uganda erlebt und in seinen Tagebüchern festgehalten hat und den Erlebnissen eines „wilden Geifahrers“- Bäckermeister i. P. aus dem Piestingtal, in einzigartiger und humorvoller Art, welche dem Autor Johann Mayrhofer eigen ist. Dieses Zusammenspiel brachte einen kurzweiligen, überaus interessanten und unterhaltsamen Abend. Zwischen den Geschichten wurden mit Trommeln und Trompeteneinlagen bzw. mit Liedern und Gitarrenbegleitung die handelnden Schauplätze unterstrichen.Eine gelungene, gekonnte und lustige Darbietung der beiden Autoren, welche hoffentlich noch öfter ihre literarischen Werke dem Publikum präsentieren werden!