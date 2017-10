Feierliche Schlüsselübergabe in Krumbach

18.10.2017, 12:56 Uhr

Bezirk Wiener Neustadt (Red.).

Die feierliche Schlüsselübergabe für unser Objekt in 2851 Krumbach Schrammelgasse 3 fand am 09.10.2017 im Beisein von LR Karl Wilfing (in Vertretung von LH Johanna Mikl-Leitner) statt.Das ehemalige Post- und Telegrafenamt erhielt durch die NÖ Wohnbaugruppe | NBG mit Mitteln der NÖ Wohnbauförderung einen Zu- sowie Umbau und wurde aufgestockt. Dadurch entstanden vierzehn Wohnungen „Junges Wohnen“ und sind in der Größe von ca. 50m2 - ca. 59m2 anmietbar. Mittels eines Aufzugs sind alle Wohnungen barrierefrei zugänglich. Die Anlage wurde ökologisch in Niedrigenergiebauweise mit kontrollierter Wohnraumlüftung und Wärmerückgewinnung errichtet. Die Wohnungen verfügen über Balkone, den Erdgeschoßwohnungen wurde jeweils ein Eigengarten zugeordnet. Die PKW-Abstellplätze wurden im Freien errichtet und ein öffentlicher Kinderspielplatz befindet sich gleich neben dem Gebäude.

Baumeister Johannes Gutstein | KrumbachGeneralunternehmer.PORR Bau GmbHInteressenteninformation.NÖ Wohnbaugruppe | NBG2344 Maria Enzersdorf, Südstadtzentrum 4 | T: 02236/405-215 | verkauf@nwbg.at | www.nwbg.at