Hangbrücke am Piestingtal-Radweg erneuert

20.10.2017, 12:57 Uhr

Kam es zwar aufgrund der Arbeiten an der Hangbrücke kurze Zeit zu einer Sperrung des Radweges in diesem Abschnitt, so erstrahlt diese letztendlich ebenfalls wieder in neuem Glanz und bietet den Radfahrerinnen und Radfahrern nun eine überdachte und familienfreundliche Zufahrt von beiden Seiten! Mit einer Breite von rund 115 Zentimetern ist der barrierefreie Zugang auch für Radanhänger optimal, der Stufenbereich gleich daneben bietet angenehmen Geh-Komfort mit rund 70 Zentimetern Breite.In naher Zukunft ist auch eine entsprechende Beschilderung zum Thema Sicherheit am Radweg und eine bessere Bewerbung der am Radweg befindlichen Einrichtungen – begonnen von Toiletten bis hin zu Erlebnisspielplätzen und geöffneten Gastronomiebetrieben – geplant.Der Piestingtal-Radweg verspricht somit auch 2018 wieder ein wahrer „Freizeit-Hit“ zu werden!