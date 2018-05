Mountainbiker in der Buckligen Welt verunglückt

06.05.2018, 16:03 Uhr

Bezirk Wiener Neustadt. Bericht von Landespolizei NÖ.

Am 06.05.2018, gegen 09.00 Uhr, lenkte ein 52-jähriger Mann sein Mountainbike-Fahrrad im Gemeindegebiet von 2860 Kirchschlag in der Buckligen Welt, Bezirk Wr Neustadt, von einem Parkplatz eines Gasthauses kommend, auf einem Schotterweg in Richtung der Burgruine Kirchschlag. Etwa 100 Meter nach dem Parkplatz, in einer dort befindlichen Rechtskurve geriet der Mann aus derzeit unbekannter Ursache plötzlich aus dem Gleichgewicht. Er konnte seinen linken Fuß nicht mehr aus dem Klettverschluss lösen, stürzte mit dem Fahrrad um und kam abschließend mit der linken Körperhälfte auf dem Schotterweg zu liegen.Da der Mann starke Schmerzen verspürte und nicht mehr aufstehen konnte, rief er mittels seines Mobiltelefons die Rettung. Nach Erstversorgung wurde der Mann mit dem Notarzthubschrauber "Christophorus 3" in das Landesklinikum Wiener Neustadt geflogen.Der Mann erlitt bei seinem Sturz schwere Verletzungen.