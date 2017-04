Neustädter Feuerwehr musste in Pernitz aushelfen

22.04.2017, 10:42 Uhr

Ein Lkw mit vollgeladenem Anhänger fuhr am Hals in Pernitz an einem stehenden Schneepflug vorbei. Dabei rutschte der Hänger am aufgeweichten Bankette ab und grub sich ein. Das Zugfahrzeug blieb ebenfalls mit dem linken hinteren Zwillingsreifen stecken.Die Feuerwehr Pernitz barg das Zugfahrzeug mittels Abschleppstange mit dem Tanklöschfahrzeug. Für den Anhänger wurde das Kranfahrzeug aus Wiener Neustadt angefordert.Mittels Kran wurde der Anhänger in die Waage gehoben. Die Mannschaft untebaute den Anhänger, sodass dieser gerade stand. Dann wurde das Heck auf die Straße gehoben. Das zuvor geborgene Zugfahrzeug wurde mit dem Anhänger wieder verbunden. So konnte das Gespann nach etwa fünf Stunden Straßensperre seine Reise wieder fortsetzen.Die Feuerwehr Pernitz stand mit zehn Mann und drei Fahrzeugen, die Feuerwehr Wiener Neustadt mit 12 Mann und vier Fahrzeugen im Einsatz. Für die Dauer der Arbeiten war das Schärfthal beim Hals (die Verbindung zwischen Piestingtal und Triestingtal bei Pernitz) vollständig gesperrt.