Projekt „Nährstoff“ in der Volksschule Katzelsdorf

19.09.2018, 17:00 Uhr

Ernährungswissenschaftlerin Lisa Kerschbaumer vermittelt den Kindern Wissen.

. Volksschulkindern eine gesunde Ernährung nachhaltig beibringen, das ist das Ziel des Projekts „Nährstoff“, welches mit September in der Volksschule Katzelsdorf ausgerollt wird. Altersgerecht und der Schulstufe entsprechend aufbereitet, werden die Schwerpunkte „Ernährungspyramide“ – in der 1. Klasse, „Zucker“, „Ballaststoffe“ und „Wasser trinken“ – in der 2. Klasse, „Regionale und saisonale Lebensmittel“ in der 3. Klasse und „Kohlenhydrate, Fette und Eiweiß“ in der 4. Klasse über das gesamte Schuljahr vermittelt. Ernährungswissenschaftlerin Lisa Kerschbaumer hat sich auf die Kinderernährung spezialisiert, und freut sich, das eigens konzipierte Projekt den Kindern in einem 2-3 Wochenrhythmus auf theoretische und praktische Weise näher zu bringen.„Uns ist es wichtig, dass bereits den Kindern zusätzliche Ernährungsinhalte und -hinweise vermittelt werden, deshalb unterstützen wir als Gemeinde dieses Projekt,“ so Bgm. Michael Nistl.