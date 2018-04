Schulung zum Thema E-Mobil

21.04.2018, 17:22 Uhr

Wiener Neustadt. Bericht und Fotos von der FF Wiener Neustadt.

Crashkurs

Elektromobilität ist ein Thema, welches seit einiger Zeit immer mehr Einzug in unsere Gesellschaft nimmt. Von Privatfahrzeugen über Lieferwägen bis hin zum öffentlichen Nahverkehr werden immer mehr Fahrzeuge mit Elektroantrieb ausgestattet. Für die Feuerwehr bedeutet das ein Umdenken in der Einsatztaktik. Bei der Feuerwehr Wiener Neustadt gab es jetzt eine erste größere Schulung zum Thema.Zahlreiche Feuerwehrmitglieder fanden sich am Freitagabend, 20.04., im Otto-Sommer-Saal bei der Freiwilligen Feuerwehr Wiener Neustadt ein, um einen ersten Crashkurs zum Thema Alternativantrieb in Fahrzeugen zu erhalten. Vortragender war Dipl.-Ing. Dr.techn. Rudolf Mörk-Mörkenstein, welcher den Anwesenden erste Einblicke in die Technik dahinter gab.

Schulungen wichtig

Die Feuerwehr muss sich, im Hinblick auf zukünftige Einsätze mit und an solchen Fahrzeugen, auf veränderte Situationen einstellen. Die neue Antriebstechnologie ändert auch die Herangehensweiße, wie so mancher Einsatz erfolgreich abgearbeitet werden kann. Nach einem Theorieteil konnten sich die Teilnehmer auch an einigen Elektrofahrzeugen ein genaueres Bild von dem zuvor Gehörtem machen.Um mit den, sich stetig ändernden, Begebenheiten des breiten Einsatzspektrums einer Feuerwehr mitzukommen, sind derartige Schulungen unumgänglich, um auch in Zukunft den gewünschten Einsatzerfolg zu garantieren. Alle Feuerwehrleute nehmen in ihrer Freizeit an solchen Schulungen teil, welche mehrfach im Jahr stattfinden.