Schutzengelaktion für mehr Sicherheit im Straßenverkehr

11.09.2018, 15:04 Uhr

Schutzengel-Turnsackerl für die kleinen (B)engerl.

Ferienende und Schulbeginn: Kindergartenkinder, Taferlklassler, Schülerinnen und Schüler, sie alle begeben sich Anfang September auf den täglichen Weg zur Schule und wieder nach Hause. Klar, dass es gerade jetzt sehr schnell zu gefährlichen Situationen kommen kann! Spielende Kinder denken oft nicht an die Gefahr, die von fahrenden Autos ausgeht!Die Schulstart-Schutzengelaktion soll mit Plakaten, die bei der Volksschule und beim Kindergarten aufgestellt wurden, für mehr Aufmerksamkeit bei den Autofahrern sorgen.Bürgermeister Hans Rädler: „In den kommenden Wochen sind alle Verkehrsteilnehmer gefordert, besonders achtsam und umsichtig zu fahren!“Um auch die Kinder mit der Problematik vertraut zu machen und für die Gefahren im Straßenverkehr zu sensibilisieren, verteilten Bürgermeister Rädler, Vizebürgermeister Alois Hahn, GR Kurt Polyak und Ortsvorsteher Charly Rottensteiner am ersten Tag des neuen Schuljahres „Schutzengel-Turnsackerl“ an die Kids. Ein reflektierender Schutzengel-„Flügel“, der sich auch an der Schultasche anbringen lässt, sorgt dann bei Dämmerung oder Dunkelheit für eine bessere Erkennung der Kleinen.