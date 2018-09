Tödlicher Verkehrsunfall

17.09.2018, 12:23 Uhr

20jähriger zu schnell unterwegs

Wiener Neustadt. Am 16.09.2018, gegen 05:30 Uhr, lenkte ein 20 – jähriger Mann aus dem Bezirk Baden, seinen Pkw auf der LB 26 aus Richtung Wr. Neustadt kommend in Richtung Puchberg. Auf Höhe des StrkM 7,172 im Ortsgebiet von 2722 Weikersdorf am Steinfelde kam der Fahrzeuglenker vermutlich aufgrund von stark überhöhter Geschwindigkeit von der Fahrbahn ab, kollidierte mit einer Straßenlaterne, weiters mit einer Betonbrücke und kam im Bachbett des Frauenbaches zum Stillstand. Aufgrund seiner schweren Verletzungen verstarb der 20-jährige noch an der Unfallstelle.